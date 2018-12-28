Время в Ереване: 11:07:36,   28 Декабрь

Сирийские курды обратились к Дамаску за помощью для защиты от Турции


Отряды "Сил народной самообороны" (СНС, вооруженное крыло партии "Демократический союз") предложили Дамаску установить контроль над занимаемыми СНС территориями. Соответствующее заявление курды опубликовали в пятницу.

"Мы приглашаем правительственные войска <...> установить контроль над территориями, которые покидают наши силы, в частности над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения", - говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В СНС также заявили, что они планируют сконцентрироваться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке Евфрата.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации