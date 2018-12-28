Сирийские курды обратились к Дамаску за помощью для защиты от Турции
13:31, 28 Декабрь, 2018
Отряды "Сил народной самообороны" (СНС, вооруженное крыло партии "Демократический союз") предложили Дамаску установить контроль над занимаемыми СНС территориями. Соответствующее заявление курды опубликовали в пятницу.
"Мы приглашаем правительственные войска <...> установить контроль над территориями, которые покидают наши силы, в частности над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения", - говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
В СНС также заявили, что они планируют сконцентрироваться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке Евфрата.