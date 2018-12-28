ДТП на трассе Ереван-Аштарак: есть пострадавшие

На трассе Ереван-Аштарак произошло ДТП, есть пострадавшие. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Инцидент произошел 28 декабря около 12:15. В "911" поступило сообщение о том, что на трассе Ереван-Аштарак произошло ДТП. Опель столкнулся с "ГАЗелью", есть пострадавшие. На место выехал боевой расчет МЧС. До приезда спасателей водитель Opel и еще двое пассажиров доставлены в медцентр "Армения".

Информация последует.