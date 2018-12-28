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ДТП на трассе Ереван-Аштарак: есть пострадавшие


На трассе Ереван-Аштарак произошло ДТП, есть пострадавшие. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Инцидент произошел 28 декабря около 12:15. В "911" поступило сообщение о том, что на трассе Ереван-Аштарак произошло ДТП. Опель столкнулся с "ГАЗелью", есть пострадавшие. На место выехал боевой расчет МЧС. До приезда спасателей водитель Opel и еще двое пассажиров доставлены в медцентр "Армения".

Информация последует.


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