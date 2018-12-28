По причине резкого падения температуры, на всех дорогах республики ожидается гололед







Так, 28-го декабря в центральных областях страны ожидается обильный снег, метель, низкая горизонтальная видимость, на дорогах – гололед.



При этом осадки сохранятся в ночь на 29 декабря в Вайоц Дзоре, Сюнике и Арцахе. А днем 29-го декабря, 30-31 декабря и 1-го января прогнозируется погода без осадков.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду, 28-го декабря в отдельных местностях возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха 28-29 декабря понизится на 8-10 градусов.



Холоднее будет в субботу и воскресенье в Ширакской области и в горах Арагацотна – в этих регионах по ночам столбик термометра опустится до 15-20 градусов мороза.



В Лорийской и Гегаркуникской областях, а также в горах Котайка в этот период по ночам похолодает до 12-17 градусов ниже нуля.

В Ереване в пятницу температура воздуха в дневные часы составит от нуля до 1-го градуса тепла, а в последующие четыре дня – понизится до 2-х градусов мороза. В ночь на 29 декабря похолодает до 6-8 градусов ниже нуля, а вплоть до 1 января по ночам столбик термоемтра закрепится на отметке 4-6 градусов мороза. По причине резкого падения температуры, на всех дорогах республики вечером 28-го декабря ожидается гололед. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Армгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие несколько дней.Так, 28-го декабря в центральных областях страны ожидается обильный снег, метель, низкая горизонтальная видимость, на дорогах – гололед.При этом осадки сохранятся в ночь на 29 декабря в Вайоц Дзоре, Сюнике и Арцахе. А днем 29-го декабря, 30-31 декабря и 1-го января прогнозируется погода без осадков.Ветер будет северо-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду, 28-го декабря в отдельных местностях возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.Температура воздуха 28-29 декабря понизится на 8-10 градусов.Холоднее будет в субботу и воскресенье в Ширакской области и в горах Арагацотна – в этих регионах по ночам столбик термометра опустится до 15-20 градусов мороза.В Лорийской и Гегаркуникской областях, а также в горах Котайка в этот период по ночам похолодает до 12-17 градусов ниже нуля.В Ереване в пятницу температура воздуха в дневные часы составит от нуля до 1-го градуса тепла, а в последующие четыре дня – понизится до 2-х градусов мороза. В ночь на 29 декабря похолодает до 6-8 градусов ниже нуля, а вплоть до 1 января по ночам столбик термоемтра закрепится на отметке 4-6 градусов мороза.