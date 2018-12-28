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В Милане произошел пожар в доме престарелых


Пожар в доме престарелых произошел в ночь на пятницу в Милане, 18 человек пострадали, в том числе один госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщают ломбардские спасатели.

Пожар начался поздно вечером в четверг в учреждении по уходу за пожилыми людьми. Возгорание предположительно возникло в комнате пациента, получившего наиболее сильные ожоги,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Из-за пожара было эвакуировано целое отделение.

 

 




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