В Милане произошел пожар в доме престарелых

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на пятницу в Милане, 18 человек пострадали, в том числе один госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщают ломбардские спасатели.

Пожар начался поздно вечером в четверг в учреждении по уходу за пожилыми людьми. Возгорание предположительно возникло в комнате пациента, получившего наиболее сильные ожоги,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Из-за пожара было эвакуировано целое отделение.