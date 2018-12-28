В ночном клубе в Арташате произошла стрельба, пострадавший был доставлен в больницу

В одном из ночных клубов Арташата произошла стрельба, в результате чего молодой человек был доставлен в больницу.

В Арташатский отдел Полиции примерно в 03:00 из медцентра «Астхик» поступил звонок о том, что к ним с огнестрельным ранением ноги доставлен молодой человек из города Арташат. Посещение ночного клуба обернулось печальными последствиями для 23-летнего жителя Арташата Рафаела С.

В результате перестрелки он был доставлен в ереванский медцентр "Астхик". Как передает «Арменпресс», прибывшие в больницу полицейские выяснили, что Саркисян получил огнестрельное ранение в результате инцидента в ночном клубе "Аура". А в него стрелял 32-летний житель Арташата Давид П. По факту в полиции готовятся материалы.

На месте преступления была обнаружена гильза калибра 12 мм, из кабинета Давида П. обнаружено и изъято охотничье ружье «Вепрь», заряженное 5 патронами.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.