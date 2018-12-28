Во Франции мальчик чудом выжил, проведя почти час под снежной лавиной

Двенадцатилетний мальчик чудом выжил, проведя почти час под снежной лавиной на горнолыжном курорте во французском департаменте Савойя, сообщила местная жандармерия,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ребенок, который был погребен под лавиной почти час, был спасен собакой Жетро и ее проводником, сержантом Рафаэлем С. Поаплодируем его великолепному партнеру, поскольку найти живого человека после 15 минут пребывания под снегом – это чудо", - сообщили правоохранители в Twitter.

Отмечается, что мальчик со своими друзьями оказался в закрытом для катания секторе на станции Ляплань. На его куртке не было специального детектора, который помогает спасателям искать попавших в лавины людей.