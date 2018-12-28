Американский актер и режиссер Фрэнк Адонис скончался в возрасте 83 лет в Лас-Вегасе, сообщает TMZ.

Как рассказала изданию супруга актера Дениз, несколько лет назад у него развилось заболевание почек. Последние девять дней он провел в больнице, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Мы будем по нему скучать. Он был потрясающим отцом и прекрасным мужем. Он помогал всем своим друзьям. Великий писатель, режиссер, актер и мой лучший друг", — сказала Дениз,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Адонис снялся в нескольких десятках картин. Наибольшую популярность ему принесли фильмы "Славные парни", "Бешеный бык", "Эйс Вентура: розыск домашних животных", а также сериал "Клан Сопрано".