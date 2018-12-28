Президент Армении Армен Саркисян вручил государственные награды и присвоил звания ряду деятелей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В частности, за весомый вклад в организацию 17-го саммита Франкофонии медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил руководитель службы протокол МИД Армении ЛевонМинасян:

Медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил также главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике ПашикАлавердян – за вклад в развитие физкультуры и спорта и достижения на мировой арене.

За вклад в развитие физкультуры и спорта Хачик Асмарян и Вачаган Варданян получили звания заслуженных деятелей физкультуры и спорта, а Ашот Гаспарян, Рудик Мкртчян и Карен Саркисов – звания заслуженных тренеров Армении.

Поздравив деятелей с высокими наградами, президент Армении Армен Саркисян отметил, что каждый из них, исполняя свои обязанности, не думарт о наградах, однако государство обязано заметить их заслуги и по достоинству оценить. В заключение президент Армении Армен Саркисян отметил, что им предстоит еще многое сделать, и ожидания очень высоки