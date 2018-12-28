В Крыму установили заграждения на границе с Украиной
11:40, 28 Декабрь, 2018
В Крыму завершились работы по установке заграждения на российско-украинской границе. Об этом рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ.
— Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".
Отмечается, что заграждение растянулось на 60 километров. На нём установлены несколько сотен различных датчиков и системы видеонаблюдения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.