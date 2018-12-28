МИД Ирана раскритиковал визит Трампа в Ирак

Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми раскритиковал визит президента США Дональда Трампа в Ирак, назвав его неуважительным по отношению к суверенитету страны, сообщает агентство IRNA.

Трамп в среду посетил военных США в Ираке вместе с женой Меланьей в честь Рождества. Во время визита, о котором Белый дом не сообщал заранее, президент США заявил, что не планирует сокращать американский военный контингент в Ираке, несмотря на объявленный ранее вывод военных США из Сирии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Касеми, Трамп прибыл в страну, где чиновники и народ оказали ему холодный прием. Говоря о "оппортунистских и вмешивающихся в дела страны" заявлениях Трампа, представитель иранского МИД подчеркнул, что "страны в регионе никогда не позволят агрессивным иностранцам сеять вражду между ними".