AP: в нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета

Массовые отключения интернета и телефонной связи произошли в четверг в ряде штатов США из-за неполадок с сетью телекоммуникационной компании CenturyLink. Об этом сообщило агентсттвенных ведомств. представитель американской Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсел заявила, что проблемы со связью у клиентов CenturyLink наблюдаются "по всей стране", отметив, что ведомство должно провести расследование на этот счет.

во Associated Press (АP).

Как оно отмечает, клиенты CenturyLink во многих штатах - от Калифорнии до Нью-Йорка - стали испытывать проблемы со связью с утра четверга. По данным агентства, отключения затронули в основном жителей западных штатов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Компания в своем Twitter подтвердила, что в сети CenturyLink наблюдаются множественные перебои связи. Как отмечает AP, неполадки затронули не только обычных пользователей, но и ряд правительс

Базирующаяся в штате Луизиана CenturyLink является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний США, которая предоставляет широкий спектр услуг связи. Компания обслуживает клиентов в 37 штатах США.