По делу о двойном убийстве в Берде арестован 27-летний житель Тавуша

27-летнему жителю Тавушской области предъявлено обвинение в убийстве женщины и ее сына в Берде. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

Ранее сообщалось, что в ночь с 23 на 24 декабря этого года в одном из домов Берда предполагаемый преступник нанес удары колюще-режущим предметом двум гражданам, которые от полученных ран скончались. В ходе предварительного следствия выяснилось, что убитые – жильцы упомянутого дома.

Возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 104 Уголовного кодекса Армении (убийство двух и более лиц).

В ходе следствия были получены достаточные доказательства того, что ранения нанес житель Тавушской области 1991 года рождения.

Ему предъявлено обвинение, а в суд было представлено ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в его отношении, которое было удовлетворено.

Назначены дактилоскопическая, судебно-медицинская, судебно-генетическая экспертизы.

Предварительное следствие продолжается.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сигнал о ЧП поступил в ведомство 24 декабря, в 10:50. Звонивший сообщил, что в одном из домов на улице Утика обнаружены тела матери и сына.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа выяснила, что в период с 21:30 23 декабря по 10:30 24 декабря были убиты Арусяк Д. (1931 года рождения) и ее сын – Грач Д. (1961 года рождения). Им были нанесены ранения колюще-режущими предметами.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.