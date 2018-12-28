Самый старый житель США скончался в возрасте 112 лет

Самый старый американец, а также старейший ветеран Второй мировой войны в США скончался в возрасте 112 лет, сообщает в пятницу CNN.

Ричард Овертон, старейший ветеран Второй мировой войны в США и старейший житель страны умер в четверг днем в возрасте 112 лет.

Его смерть подтвердили члены семьи. По их словам, ранее Овертон был госпитализирован с пневмонией.

Овертон был старейшим жителем города Остин (штат Техас), где в его честь назвали улицу,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В 2013 году в интервью телеканалу Ричард Овертон заявлял, что не принимает никаких лекарств, а своей долгой жизнью обязан Богу.

"Я пью виски в своем кофе. Иногда я пью его (виски - ИФ) в чистом виде. Я курю сигары, выдыхаю дым, а не глотаю его", - заявлял он в возрасте 107 лет.