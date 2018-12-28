Из квартиры экс-президента Аргентины изъяли 31 картину на сумму $4 млн

Полиция Аргентина изъяла в четверг 31 картину из квартиры экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер в Буэнос-Айресе в рамках расследования дела о коррупции, сообщило издание Infobae.

По его данным, общая стоимость картин составляет 4 млн долларов.

В августе полиция провела обыски в доме экс-президента после того, как федеральный судья Клаудио Бонадио направил в сенат петицию о том, чтобы частично снять с Киршнер парламентский иммунитет,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Расследование по делу о коррупции было инициировано после того, как в СМИ появились дневники водителя замминистра планирования Аргентины. В документах содержались данные о том, что ведомство получало многомиллионные взятки от строительных и энергетических компаний во время президентского срока Киршнер.