Взрыв трансформатора произошел в Нью-Йорке

Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс. Об этом в четверг сообщила полиция города в своем Twitter.

"Свет, который вы видели в городе, как оказалось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Куинсе. Пожар под контролем. Мы сообщим новости, когда появится больше информации", - говорится в заявлении. Пожарная служба Нью-Йорка в свою очередь сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал и возгорание уже устранено.

Расположенный в Куинсе аэропорт "Ла-Гуардиа" в своем Twitterсообщил о том, что происходили перебои с электричеством,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Телекомпания NBC проинформировала, что жители Нью-Йорка размещают в соцсетях фотографии яркого голубого свечения в небе над городом.