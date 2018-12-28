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В правительстве Саудовской Аравии произошли перестановки


Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провёл перестановки в правительстве. Об этом сообщает CNN.

В частности, был понижен в должности глава МИД, который ранее заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогджи было огромной ошибкой. Его место занял бывший министр финансов Ибрагим аль-Ассаф.

Бывший глава внешнеполитического ведомства Адель аль-Джубейр стал государственным министром по международным делам,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Король также сместил с поста министра национальной гвардии, поставив на его место принца Абдаллу бен Бандар Абдель Азиза, который в прошлом работал в качестве саудовского посла в США.

 

 




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