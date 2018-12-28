Движение на поворотах Дилижана ограничено

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 28-го декабря на некоторых дорогах в Армении - в Ашоцке, Ахуряне, Апаране, Степанаване, Севане, Егварде, Абовяне, Гаваре, Мартуни, Арарате, Ехегнадзоре, Варденисе, Вайке, Горисе и Мегри, идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, по причине метели труднопроходимы дороги в Ашоцке, на дороге Кучак-Апаран-Мирак – метель, видимость 40 метров. труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, Степанаван-Одзун,повороты Спитака, перевал Варденяц закрыт. Движение на поворотах Дилижана для тяжелого транспорта ограничено.

Остальные межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении( www.mtcit.am , а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.