Конгресс США в очередной раз не проголосовал по бюджету

Верхняя и нижняя палаты Конгресса США в очередной раз не проголосовали по бюджету страны, следует из трансляции заседания на сайте законодательного органа.

Таким образом, федеральное правительство будет по-прежнему временно закрыто до следующего голосования, которое состоится 31 декабря в 10:00 (18:00 по Москве). Однако 31 декабря состоится формальное заседание, на котором не будут приниматься никакие решения. Следующая сессия сената запланирована на 2 января.

Официально приостановка работы правительства произошла в субботу.

Представители Республиканской партии во главе с президентом США не смогли убедить демократов, без поддержки которых любой бюджетный закон не может быть одобрен верхней палатой, в необходимости выделить $5 млрд на проект строительства стены,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Трамп считает возведение стены, которое было его предвыборным обещанием, принципиальным вопросом. Демократы же, поддерживая необходимость укрепления безопасности границ США, считают строительство стены неэффективным и затратным.

Если закон не будет принят в ближайшие дни, то ситуация с отсутствием финансирования негативно скажется на работе министерства внутренней безопасности США, министерства транспорта, министерства сельского хозяйства, Госдепартамента, а также Минюста и десятка других бюджетных госучреждений США.

Всего речь идет о четверти бюджетных госучреждений. По оценке Associated Press, приостановка работы затронула деятельность и повлияет на оплату труда около 800 тысяч бюджетников.

Конгрессу США, возможно, не удастся в этом году урегулировать разногласия по поводу бюджета, допускает директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни. "Я думаю, что события в ближайшую пару дней будут развиваться не слишком быстро. На мой взгляд, вполне возможно, что shutdown продержится и после 28 декабря - до начала работы Конгресса нового созыва", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в воскресенье.

В связи с приостановкой работы правительства Трамп отменил поездку во Флориду и решил остаться в Вашингтоне.

Нынешняя приостановка работы правительства стала уже третьей с начала года.