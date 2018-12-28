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Минздрав советует – как избежать гриппа


С учетом того, что наибольший процент заболеваемости гриппом с осложнениями обычно совпадает с посленовогодними днями, что связано с числом возросших контактов между слоями населения, Минздрав Армении вновь призывает к осторожности. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

  • По возможности ограничить контакты и общение: даже один поцелуй может стать причиной заражения, что особенно опасно для младенцев,
  • По возможности ограничить участие в массовых мероприятиях,
  • Исключить посещения больных родственников, госпитализированных пациентов, поскольку грипп распространяется воздушно-капельны путем.
  • Не заниматься самолечением, не принимать антибиотики, поскольку при гриппе они не показаны,
  • Одеваться по погоде,
  • Проветривать помещения,
  • Принимать много жидкостей,
  • Чихать и кашлять осторожно,
  • Вакцинироваться – если вы находитесь в группе риска,
  • Соблюдать личную гигиену.

Симптомы гриппа:

  • Высокая температура (39-40°),
  • кашель,
  • боль в горле,
  • ломота,
  • утомляемость,
головная боль.


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