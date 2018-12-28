Минздрав советует – как избежать гриппа

С учетом того, что наибольший процент заболеваемости гриппом с осложнениями обычно совпадает с посленовогодними днями, что связано с числом возросших контактов между слоями населения, Минздрав Армении вновь призывает к осторожности. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

По возможности ограничить контакты и общение: даже один поцелуй может стать причиной заражения, что особенно опасно для младенцев,

По возможности ограничить участие в массовых мероприятиях,

Исключить посещения больных родственников, госпитализированных пациентов, поскольку грипп распространяется воздушно-капельны путем.

Не заниматься самолечением, не принимать антибиотики, поскольку при гриппе они не показаны,

Одеваться по погоде,

Проветривать помещения,

Принимать много жидкостей,

Чихать и кашлять осторожно,

Вакцинироваться – если вы находитесь в группе риска,

Соблюдать личную гигиену.

Симптомы гриппа:

Высокая температура (39-40°),

кашель,

боль в горле,

ломота,

утомляемость,

головная боль.