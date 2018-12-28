Минздрав советует – как избежать гриппа
09:49, 28 Декабрь, 2018
С учетом того, что наибольший процент заболеваемости гриппом с осложнениями обычно совпадает с посленовогодними днями, что связано с числом возросших контактов между слоями населения, Минздрав Армении вновь призывает к осторожности. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:
- По возможности ограничить контакты и общение: даже один поцелуй может стать причиной заражения, что особенно опасно для младенцев,
- По возможности ограничить участие в массовых мероприятиях,
- Исключить посещения больных родственников, госпитализированных пациентов, поскольку грипп распространяется воздушно-капельны путем.
- Не заниматься самолечением, не принимать антибиотики, поскольку при гриппе они не показаны,
- Одеваться по погоде,
- Проветривать помещения,
- Принимать много жидкостей,
- Чихать и кашлять осторожно,
- Вакцинироваться – если вы находитесь в группе риска,
- Соблюдать личную гигиену.
Симптомы гриппа:
- Высокая температура (39-40°),
- кашель,
- боль в горле,
- ломота,
- утомляемость,