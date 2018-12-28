На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: перевал Варденяц закрыт

МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 28-го декабря на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, Степанаван-Одзун,повороты Спитака, перевал Варденяц закрыт.

На дорогах Алагяз-Артик, Апаран-Арагац, Апаран-Кучак, Ланджик-Мастара – местами гололед.

На дорогах в Гаваре, Мартуни, Варденисе, Арагаце, Егварде, Абовяне, Чаренцаване, Веди, Арарате идет снег.

На дорогах в Апаран-Кучаке, Ланджик-Мастара, Гюмри, Ашоцке и Амасии – метель. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 28-е января дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопились автомобили.