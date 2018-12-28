Европейские индексы - 27-12-18
МОСКВА, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.37% и составил 10381.51 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.60% и составил 4598.61 пункта, британский FTSE снизился на 1.52% и составил 6584.68 пункта, а российский RTSI вырос на 0.33% и составил 1056.61 пункта.
- 09:10 Европейские индексы - 27-12-18
- 09:08 Американские индексы выросли - 27-12-18
- 09:07 Цены на цветные металлы - 27-12-18
- 09:07 Цены на драгоценные металлы - 27-12-18
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