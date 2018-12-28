Европейские индексы - 27-12-18

МОСКВА, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.37% и составил 10381.51 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.60% и составил 4598.61 пункта, британский FTSE снизился на 1.52% и составил 6584.68 пункта, а российский RTSI вырос на 0.33% и составил 1056.61 пункта.