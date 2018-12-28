Пашинян и Путин вкратце обсудили ситуацию внутри ОДКБ

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию внутри Организации Договора о коллективной безопасности. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе прямого эфира в Facebook сообщил сам Пашинян, говоря об итогах переговоров в Москве.

"По ситуации внутри ОДКБ имели короткое обсуждение. Наша позиция сводится к тому, что здесь нам нужны институциональные решения. В устав ОДКБ нужно внести такие поправки, чтобы в дальнейшем таких дискуссий не было", - отметил Пашинян.

По его словам, был также разговор, касающийся союзнической сути и содержания организации.