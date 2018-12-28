Есть полное понимание того, какие стратегические направления должно иметь развитие сотрудничества между Арменией и РФ

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал в прямом эфире на своей странице в Facebook, об итогах состоявшейся накануне в Москве его встречи с президентом России Владимиром Путиным.



Как передает «Арменпресс», он отметил, что был обсужден довольно широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки, и разговор, в основном, касался стратегии дальнейшего развития двусторонних отношений



«Могу сказать, что, по сути, в этом вопросе у нас есть полное понимание того, какие стратегические направления должно иметь развитие сотрудничества между нашими двумя странами», - сказал и.о. премьера. Пашинян пояснил, что это обсуждение было неким подведением итогов прежних переговоров на эту тему, поскольку за последние восемь месяц в рабочем порядке стороны не раз касались ее.



По его словам, речь шла также о том, в каком формате должно вестись сотрудничество правительств или структур власти двух стран и какие направления оно должно иметь.

«В целом, должен сказать, что атмосфера встречи была очень позитивной, и, как я сказал в начале встречи, получилось так, что наши встречи с президентом России происходят очень часто, что говорит об особом и стратегическом характере наших отношений. Они настолько масштабны, что мы в ходе этой встречи даже не успели обсудить все вопросы нашей повестки», - сказал он, добавив, что так происходит всегда», - сказал и.о. правительства.