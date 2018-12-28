Никол Пашинян оптимистично настроен в вопросе о цене на поставляемый из РФ газ

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян оптимистично настроен в вопросе о цене на поставляемый в Армению из РФ газ. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе прямого эфира в Facebook сообщил сам Пашинян, говоря об итогах переговоров в Москве.

«По газу решения нет. Обсуждения будут продолжены в рабочем порядке», - сказал и.о. премьера.



По его словам, было зафиксировано, что для двусторонних отношений это крайне чувствительная тема, и это понимает, как в правительстве Армении, так и в России.



«Но я позитивно настроен и надеюсь, что здесь также для нас будут желаемые для нас развития или, по крайней мере, не будет нежелательных», - подчеркнул он.