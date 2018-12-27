Католикос Всех Армян Гарегин Второй принял директора ИА “Арменпресс” Арама Ананяна по случаю 100-летия агентства

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин Второй в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял директора информационного агентства “Арменпресс” Арама Ананяна по случаю 100-летия агентства.

Его Святейшество передал свое благословение директору и сотрудникам ИА “Арменпресс” и выразил высокую оценку за важную миссию агентства. Католикос подчеркнул роль СМИ в сохранении и передачи ценностей в обществе, в частности, подчеркнув необходимость учебно-воспитательной миссии СМИ. Его Святейшество Гарегин Второй также коснулся сотрудничества “Арменпресс” и Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

“Мне известно, что вы стремитесь осветить деятельность Святого Эчмиадзина, тем самым способствуя освещению деятельности армянской церкви. Мы высоко ценим работу “Арменпресс”. Я также рад, что есть хорошее сотрудничество между Первопрестольным Святым Эчмиадзином и вами. В связи с этим мы хотели бы поздравить вас с 100-летием агентства, которое является почетной и ответственной вехой. Очень важно историческое прошлое агентства и его весомый вклад в армянскую журналистику”, - сказал Католикос.

Директор информационного агентства “Арменпресс” Арам Ананян отметил, что агентство традиционно находится рядом с Матерью-Церковью.

“Арменпресс” публикует сегодня новости на 5 языках: армянском, русском, английском, арабском, а также на французском. “Арменпресс” ежедневно выпускает около 300 новостей. В течение года мы должны улучшить качество фото- и видеоуслуг и сделать так, чтобы 100-летие стало возможностью смотреть вперед”, - сказал Ананян.

“Арменпресс” сегодня имеет 25 партнеров и является членов 4 международных новостных структур, и в ближайшее время их число возрастет.