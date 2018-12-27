Неизвестные напали на церковь в Вене

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг в полиции Вены.

По данным правоохранительных органов, нападавшие ограбили прихожан церкви и сбежали с места преступления. В настоящее время в городе объявлен план "Перехват".

Газета Kurir сообщила, что тяжелые ранения получили от восьми до 15 человек.

На месте происшествия в районе Флоридсдорф работает следственно-оперативная группа и подразделение специального назначения полиции Вены. Близлежащие улицы перекрыты, полиция ведет розыск двоих преступников. По данным газеты, в поисках участвуют более 10 полицейских машин и вертолет.