Суд рассмотрит ходатайство защиты Роберта Кочаряна 28 декабря

Суд рассмотрит ходатайство защиты экс-президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя, об его освобождении под залог 28 декабря. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении адвокатов.

Адвокаты экс-президента обратились в суд с просьбой о его освобождении под залог 26 декабря.