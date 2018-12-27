За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 41 случай преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 26 и 27 декабря сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 41 случай преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 7 случаев кражи личного имущества, 5 случаев мошенничества, 4 случая причинения телесных повреждений, по 3 случая незаконной вырубки деревьев и побоев, по 2 случая присвоения ии растраты, уклонения от уплаты налогов и незаконного пересеченеия Государственной границы и обнаружения наркотиков, по 1 случаю похищения человека, угона ТС, контрабанды, фальшивомонетничества злоупотребления должностными полномочиямия, служебного подлога или служебной халатности, причинения телесных повреждений по неосторожности, ложного доноса, подделки документов и контрабанды наркотических средств и их прекурсоров.

В Полицию явкой с повинной обратились 2 лиц, находящихся в розыске.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев кражи личного имущества и 1 случай попытки изнасилования.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 8 человек погибли, 11 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.