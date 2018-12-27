В Армении автодороги в основном проходимы: местами наблюдается гололедица
19:42, 27 Декабрь, 2018
Министерство ЧС Армении сообщает, что 27-го декабря по положению на 19:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал закрыт.
На автодорогах Алагяз-Цилкар, Ланджик-Мастара, а на также на автодорогах Ширакского марза местами наблюдается гололедица.
Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпились автомобили.