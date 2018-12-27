Никол Пашинян пригласил Владимира Путина посетить Ереван с официальным визитом

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Ереван с официальным визитом.

“Я уже сбился со счета, которая наша встреча. Но подсказали мне в аэропорту ребята из протокола, что я один из самых часто посещающих Российскую Федерацию иностранных лидеров, а точнее, я в тройке лидеров. Я уверен, я думаю, что это подчеркивает контекст наших особых стратегических отношений. Я уверен, что такая динамика отношений у нас сохранится. И надеюсь, что еще будет развиваться. Конечно же, мы тоже в следующем году ждем Вас с официальным визитом в Армению. И это будет для нас очень приятно”, - как сообщает Арменпресс, сказал Пашинян на встрече с Путиным в Кремле.