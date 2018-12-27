На встрече с Пашиняном Путин выразил надежду на продолжение роста товарооборота между Россией и Арменией

Товарооборот между Россией и Арменией растет, нужно сохранять эту динамику, а также взаимодействие двух стран по другим направлениям. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Наши отношения характеризовать не нужно: это по-настоящему союзнические отношения, наполненные достаточно большим содержанием", - сказал российский лидер. Он, в частности, отметил, что Россия удерживает первое место во внешнеэкономическом сотрудничестве Армении с иностранными государствами, двусторонний товарооборот в 2017 году вырос почти на 30%.

"В этом году за десять месяцев [товарооборот] прибавил еще 17,5%. Динамика хорошая, нужно ее сохранять", - сказал президент РФ. По его словам, Москва готова делать все, что от нее зависит для сохранения такого уровня отношений с Ереваном, причем не только в экономической сфере, но и на других направлениях, в частности, в сфере обеспечения безопасности.

"В общем, у нас очень богатая, насыщенная повестка дня", - заключил Путин.

Он отметил, что это первый приезд армянского лидера в РФ после убедительной победы его блока на парламентских выборах в Армении, которые состоялись 9 декабря. "Хочу пожелать вам успехов, удачи в реализации всех планов, которые вы ставили перед собой, перед вашей командой на благо Армении и армянского народа", - обратился Путин к Пашиняну.