Посол Армении в Казахстане Гагик Галачян встретился с председателем Конституционного совета Казахстана Кайратом Мами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостя и поздравив его с назначением, Кайрат Мами с удовлетворением отметил, что 20-летие подписанного с одним из близких партнеров Казахстана Соглашения о дружбе и сотрудничестве исполняется в 2019 году. Он выразил надежду на то, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться в духе теплого и эффективного сотрудничества.

Кайрат Мами подчеркнул важность председательства Казахстана в инициированной Арменией Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии.

Посол Армении заверил собеседника, что приложит все усилия для продолжения тесного сотрудничества с Казахстаном в представляющих взаимный интерес областях.