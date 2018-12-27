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Предприниматель Самвел Майрапетян освобожден под залог в размере 30 миллионов драмов


Предприниматель Самвел Майрапетян освобожден под залог в размере 30 миллионов драмов. Об этом сообщил Арменпресс защитник бизнесмена Карен Батикян.

«Майрапетян сейчас на свободе и находится в больнице», - сказал Батикян.

Напомним, что Самвелу Майрапетяну было предъявлено обвинение по признакам статьи 38-311 Уголовного кодекса Армении (пособничество во взяточничестве). Майрапетян был задержан 6 октября.




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