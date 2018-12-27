Reuters: в ДР Конго разгромили центр содержания предположительно зараженных вирусом Эбола

Участники протестных акций в Демократической Республике Конго (ДРК) разгромили временный центр содержания тех людей, в отношении которых существуют подозрения в заражении вирусом Эбола. Некоторые пациенты смогли сбежать, передает в четверг агентство Reuters со ссылкой на медиков.

По его информации, участники протестов также напали на офис государственного учреждения, занимающегося созданием мер по борьбе с распространением вируса Эбола в регионе, однако оперативно были оттеснены миротворцами ООН.

Протесты, указывает Reuters, начались после того, как национальная независимая избирательная комиссия Демократической Республики Конго (ДРК) объявила о переносе проведения президентских и парламентских выборов, намеченных на 30 декабря, на март 2019 года в избирательных округах Бени, "Бени-город" и "Бутембо-город" в провинции Северное Киву. Причиной такого решения стала вспышка лихорадки Эбола на востоке страны, а также действие в указанных районах террористических вооруженных группировок,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, за последние пять месяцев в провинциях Северное Киву и Итури было зарегистрировано 560 случаев болезни, вызванной вирусом Эбола, 354 из них закончились смертельным исходом.