В Москве стартовала встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

В Москве стартовала встреча исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.

«Началась встреча исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина», - написал Арман Егоян.