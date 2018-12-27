Экс-президенту Пакистана запретили покидать страну

Власти Пакистана внесли имя экс-президента страны Асифа Али Зардари, подозреваемого в причастности к отмыванию денег, в список лиц, которым запрещено покидать страну, сообщил в четверг журналистам министр информации Пакистана Фавад Чоудхури.

По словам Чоудхури, Зардари подозревается во владении десятками фальшивых банковских счетов. В общей сложности, как отметил министр, по данному делу проходят 172 человека. Сам экс-глава республики - ныне депутат нижней палаты федерального парламента - отрицает свое участие в незаконной деятельности,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На время расследования всем 172 лицам запрещено выезжать за пределы страны", - заявил Чоудхури, слова которого приводит телеканал Geo TV. Ожидается, что в скором времени бывшему главе государства будут предъявлены официальные обвинения.

Зардари занимал пост президента Пакистана в период с 2008 по 2013 год. Он был женат на Беназир Бхутто (дважды премьер-министр страны), которая погибла в результате атаки смертника в 2007 году.