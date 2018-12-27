Стороны конфликта в Донбассе договорились о новогоднем перемирии

Уполномоченный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук сообщил о достигнутой договоренности объявить режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе с 00:01 29 декабря.

"Было обсуждено предложение Украины, которое вносили еще на прошлом заседании, о введении режима тишины. Мы предложили ввести режим тишины, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи, если точно, то с 00 часов 01 минуты 29 декабря", - сказал Марчук в эфире телеканалу "Прямой" в четверг,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Были и другие предложения, но если коротко, то нам удалось сегодня достичь такой договоренности", - добавил он.