Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-12-18

ЕРЕВАН, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 декабря, курс доллара США сократился на 0.05 драмa и составил 483.76 драм. Курс евро вырос на 0.67 драмa и составил 551.44 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.98 драм. Курс британского фунта сократился на 2.82 драмa и составил 611.04 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 2.03 драмa и составила 19568.31 драм. Цена серебра сократилась на 0.03 драмa и составила 228.24 драм. Цена платины сократилась на 1.27 драмa и составила 12287.06 драм.