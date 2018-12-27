Азиатские индексы - 27-12-18
ТОКИО, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 3.88% и составил 20077.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 4.90% и составил 1501.63 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.61% и составил 2483.09 пункта, а HANG SENG снизился на 0.67% и составил 25478.88 пункта.
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