Reuters: крупнейший подрядчик Apple начнет сборку новых iPhone в Индии в 2019 году

Крупнейший подрядчик компании Apple Foxconn Technology Group начнет сборку флагманских моделей iPhone в Индии в 2019 году. Об этом со ссылкой на источники сообщило в четверг агентство Reuters.

По данным агентства, Foxconn инвестирует $356 млн в мощности для сборки телефонов Apple. Для этого будет расширен завод в городе Шриперамбудур (штат Тамилнад), на котором подрядчик уже производит телефоны для китайской компании Xiaomi. Подобное расширение может создать около 25 тыс. новых рабочих мест, отмечает агентство.

Предполагается, что на заводе в Шриперамбудуре будут производиться самые дорогие и актуальные модели телефонов Apple,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Компания Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники, выполняющим заказы для ведущих мировых брендов. Штаб-квартира расположена на Тайване. С 2010 года компания собирает и экспортирует половину всех производимых в мире смартфонов Apple.