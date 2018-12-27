Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер направила письмо в адрес президента США Дональд Трамп, в котором призвала возобновить работу ряда федеральных структур, закрывшихся из-за бюджетного кризиса ("шатдаун"), сообщает телеканал WTTG.

"От имени более 702 тысяч жителей и большого числа компаний в Вашингтоне, округ Колумбия, я призываю вас провести работу с конгрессом, чтобы положить немедленный конец текущему частичному "шатдауну" федерального правительства", - говорится в письме мэра. По ее словам, если "шатдаун" продолжится, это приведет к "значительным последствиям" для "многих жителей округа, компаний, включая рестораны, гостиницы, и федеральных подрядчиков",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Мэр подчеркнула, что несмотря на частичную приостановку работы федеральных ведомств, власти города продолжат уборку мусора в парках и на дорогах, которые находятся в федеральной собственности. По ее словам, городу это будет стоить дополнительно 46 тысяч долларов в неделю.