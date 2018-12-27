Посольство ОАЭ возобновило работу в Сирии

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Сирии, прекратившее работу в 2012 году из-за начавшегося в стране кризиса, вновь заработало в Дамаске, сообщило государственное эмиратское агентство WAM.

"МИД объявляет, что возобновлена работа посольства государства ОАЭ в Дамаске. Временный поверенный в делах начал работу в здании посольства в братской Сирийской Арабской Республике с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В МИД ОАЭ добавили, что считают этот шаг подтверждением желания "вернуть в привычное русло отношения между братскими странами" и "активизировать арабскую роль в поддержке независимости и суверенитета САР, единства ее территории, безопасности в регионе", а также помочь предотвращению угрозы вмешательства в сирийские и арабские дела.

Как передает корреспондент РИА Новости в Дамаске, флаг ОАЭ поднят над зданием дипмиссии.