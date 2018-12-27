Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов повестки армяно- российских союзнических отношений

Находящийся с рабочим визитом в Москве исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 27 декабря встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов повестки армяно-российских союзнических отношений.