Президент Австрии призвал к принятию единого миграционного законодательства в Европе

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен считает необходимым создание единой системы предоставления убежища в Европе. Об этом политик заявил в четверг в интервью Австрийскому агентству печати.

По мнению Ван дер Беллена, Европа "должна работать" над единым законодательством в сфере миграции, которое позволит "защитить преследуемых и, вместе с тем, установить контроль над иммиграцией".

"Заявители должны иметь возможность подавать на предоставление убежища в установленном порядке и, если есть предпосылки, получать его, - считает федеральный президент. - Если мы хотим предотвратить хаотичную миграцию, нужно создать возможности для законной",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава Австрии также заявил, что приветствовал бы отказ Великобритании от идеи выхода из ЕС. "Однако это решение Соединенное Королевство может принять лишь самостоятельно", - добавил он.