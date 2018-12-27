Более 80 процентов ереванцев положительно оценили изменения в работе полиции после революции

81,1% ереванцев положительно оценили изменения в работе полиции после революции.

Как передает «Арменпресс», по словам директора ООО “Эм Пи Джи”, являющейся представителем «GALLUP International association» в Армении, Арама Навасардяна, об этом свидетельствуют результаты опросов “Ереванцы о Ереване”, проведенного «GALLUP International association».

“Мы попросили граждан ответить на вопрос, как они оценивают изменения в работе полиции после революции. 28,9% ответили полностью положительно, 52,2% - скорее положительно, по мнению 4,8% ничего не изменилось, 3,5% дали негативную оценку. В целом, 81,1 процент ереванцев положительно оценили изменения в работе полиции после революции.

Опрос проводился с 20 по 25 декабря, в опросе приняли участие 602 гражданина Еревана.