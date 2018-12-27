В Кремле установили елки с желаниями, которые могут исполнить чиновники

Участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле предложили исполнить желания россиян: в Малахитовом фойе и Александровском зале установили две елки, на которых висят игрушки с записками об их мечтах, передает корреспондент РИА Новости.

Добровольцы назвали эту новогоднюю акцию "Елка желаний". Ее главная задача - исполнение заветных желаний представителей социально незащищенных слоев населения (лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети из многодетных семей, лица, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, дети и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первую елку окрестили "федеральной", так как желания предлагается исполнить федеральным чиновникам, министрам и руководителям различных ведомств. Вторую елку условно назвали "региональной" - желания предлагается исполнить главам российских регионов.