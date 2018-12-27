Правительство окажет финансовую помощь бывшим военнослужащим системы МО для решения жилищных проблем

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, из резервного фонда правительства министерству обороны Армении будет выделено 5 млрд 705 млн драмов с целью решения в размере государственного участия жилищной проблемы военнослужащих, которые состояли в очереди на получение квартиры, однако не получили жилье за время службы и были демобилизованы по состоянию здоровья или по возрасту или вышли на пенсию в связи с многолетней службой.

Правительство приняло решение “О признании территории, охватывающей улицы Абовяна, Павстоса Бюзанда, Езника Кохбаци и Арами, зоной превалирующего общественного интереса”. Согласно генеральному плану Еревана, планируется реализовать историко-архитектурную среду "Старый Ереван" на главном проспекте, охватывающем территорию между улицами Абовяна, Павстоса Бюзанда, Езника Кохбаци и Арами.

Коснувшись данного решения, исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян отметил: “Ни для кого не секрет, что вопрос застройки этой конкретной территории является одним из самых тяжелых вопросов, которые унаследовало наше правительство, и, конечно, не секрет, что признание какой-либо территории зоной превалирующего общественного интереса имеет довольно печальную историю и плохую репутацию. Сейчас мы вынуждены пойти на такой крайний шаг, чтобы завершить проект, но у нас должны быть все гарантии, мы должны приложить все усилия и быть уверенными, что этот процесс не будет осуществляться таким же пресловутым методом, как это делалось раньше. Мы должны иметь стопроцентные гарантии и контроль, чтобы жители не становились жертвами произвола”.

Исполняющий обязанности министра территориального управления и развития Сурен Папикян отметил, что этот вопрос будет находиться в центре постоянного внимания, и ЗАО “И ЭМ СИ”, которое приобрело территорию, также предоставило соответствующие гарантии.

Правительство Республики Армения утвердило мастер-план международного аэропорта “Звартноц” и аэропорта “Ширак” в Гюмри на 2018-2022 годы. Согласно документу, планируется инвестировать около 38,2 млн долларов США, в результате чего, в частности, будут обеспечены стандарты безопасности ИКАО. Правительство приняло соответствующее решение по регулированию деятельности общественного совета при министре Армении. Это будет способствовать повышению участия общественности, увеличению прозрачности и подотчетности деятельности министерств.

Арарат Мирзоян, подчеркнув важность этого решения, отметил: “Действительно, это было обязательство, которое мы взяли на себя в рамках международной программы Партнерства открытого управления. Однако я думаю, что мы не должны относиться к этому, как к обязательству, которое просто должно быть выполнено, потому что мы взяли на себя обязательство. Мы должны принять достаточно конструктивную позицию в связи с этими советами, потому что эти структуры могут быть очень важной связью между органами исполнительной власти и обществом в плане двустороннего общения и постоянного обсуждения”.