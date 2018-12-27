Глава МИД Германии выступил за реформу состава Совбеза ООН

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству dpa выступил за реформирование Совета Безопасности ООН.

Как завил министр, состав Совбеза ООН "больше не соответствует духу современности". "Я считаю, что соотношение сил в мире должно быть значительно лучше отображено, чем это происходит в данный момент", - цитирует Мааса издание Abendzeitung. Согласно его мнению, Германия должна делать еще больше для преодоления кризисов и конфликтов. "Я считаю, что наша ответственность растет. Ожидания по отношению к нам так велики, как никогда прежде", - подчеркнул он.В частности Маас заявил об активном участии в дипломатических усилиях для решения кризисов на Ближнем Востоке,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Издание напоминает, что с 1 января Германия на два года становится непостоянным членом Совбеза ООН. "Благодаря членству в Совбезе ООН мы ближе подходим к кризисам и конфликтам. Голос Германии получит больший вес в решении конфликтов... И мы не можем уклоняться от принятия сложных решений", - сказал Маас.

Дискуссии о реформе Совбеза ООН идут с начала 90-х годов, пишет Abendzeitung. Германия вместе с Японией, Бразилией и Индией выступают за расширение совета.