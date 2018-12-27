Власти Италии объявят режим ЧП из-за землетрясения на Сицилии

Итальянские власти в пятницу объявят режим чрезвычайного положения в связи с землетрясением, которое в ночь на среду произошло на севере провинции Катания (остров Сицилия). С таким заявлением в четверг выступил вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Завтра будет объявлено о введении режима чрезвычайного положения", - приводит его слова агентство ANSA. Политик добавил, что местные власти получат необходимые средства для помощи населению. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в ночь на среду на острове Сицилия. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 км, эпицентр землетрясения находился в 170 км к востоку от города Палермо с населением около 673 тыс. жителей. В результате землетрясения произошло частичное обрушение домов.

По последним данным, число пострадавших составляет 28 человек, большинство из них отделались легкими травмами. Около 320 человек были вынуждены покинуть свои дома, их разместили в четырех отелях.

Причиной новых подземных толчков на Сицилии стала активность вулкана Этна.