Центральный банк представил изменения, принятые в программах по ипотечному кредитованию

За текущий год по инициативе правительства, совместно с Центральным банком РА и Министерством финансов, в программах по ипотечному кредитованию (в том числе бенефициариев программы “Верацнунд”) осуществлен ряд реформ, в результате которых существенно увеличилась доступность ипотечного кредитования не только для журналистов, специалистов финансовой сферы и ИТ, но и для всех групп бенефициариев.

Как сообщает «Арменпресс», Центральный банк представил изменения, проведенные в программах по ипотечному кредитованию.

Реформы первого тура

Государственная целевая программа “Доступная квартира для молодой семьи”

В течение сентября месяца 2018 года правительство РА одобрило новые условия государственной целевой программы “Доступная квартира для молодой семьи” [1].

Подробнее с изменениями в программах по ипотечному кредитованию можно ознакомиться по адресу https://armenpress.am/arm/news/959632.html